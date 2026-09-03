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Владимирские новости

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Ковровский застройщик «СК КОНТИНЕНТ» проиграл суд на 5 миллионов рублей заводу «им. В.А.Дегтярева»

Ковровский застройщик «СК КОНТИНЕНТ» проиграл суд на 5 миллионов рублей заводу «им. В.А.Дегтярева»

Ковровский застройщик «СК КОНТИНЕНТ» не смог взыскать 5 миллионов рублей с завода им. В. А. Дегтярёва.

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