Зеленский заявил, что якобы хочет мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что он якобы хочет мира. По словам главы государства, сделка по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном могла бы стать "первым шагом к миру и гарантиям безопасности" для украинского государства.