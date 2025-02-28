Зеленский заявил, что якобы хочет мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что он якобы хочет мира. По словам главы государства, сделка по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном могла бы стать "первым шагом к миру и гарантиям безопасности" для украинского государства.
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