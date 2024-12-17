СКР подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова при взрыве в Москве

Следственный комитет России подтвердил гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в результате срабатывания самодельной бомбы в Москве.
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