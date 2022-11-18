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Обеденную зону очень легко испортить с точки зрения дизайна, сделать неуютной и некрасивой

Обеденную зону очень легко испортить с точки зрения дизайна, сделать неуютной и некрасивой

﻿﻿Столовую зону очень легко разрушить с точки зрения дизайна, сделав ее неудобной и некрасивой. Узнаем, какие ошибки можно совершить по незнанию и как их избежать.

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