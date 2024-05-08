На смоленском железноджорожном вокзале состоялась акция «Геогргиевская ленточка»

В преддверии Дня Победы сотрудники ЛО МВД принимают участие в патриотической акции. На вокзальном комплексе Смоленска транспортные полицейские вручили пассажирам символ победы и напомнили, откуда ведет свою историю «Георгиевская лента».
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