Самые опасные красавицы планеты — 6 девушек борцов со всего мира

Красота, здоровье и грация всегда привлекали мужчин в женщинах. Что может быть лучше спортивной девушки? Только спортивная девушка, которая способна за себя постоять! Борьба долгие годы считалась мужским занятием, и представительниц прекрасного пола в этом спорте было немного.
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