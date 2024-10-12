Самые опасные красавицы планеты — 6 девушек борцов со всего мира

Красота, здоровье и грация всегда привлекали мужчин в женщинах. Что может быть лучше спортивной девушки? Только спортивная девушка, которая способна за себя постоять! Борьба долгие годы считалась мужским занятием, и представительниц прекрасного пола в этом спорте было немного.