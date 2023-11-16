СК завел уголовное дело из-за гибели четырех вальщиков леса на водоеме в Приангарье

В Иркутской области следователи завели дело по статье (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) из-за гибели четырех человек в результате утопления в реке, сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.
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