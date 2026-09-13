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Путин поздравил Московскую консерваторию с 160-летием

Владимир Путин поздравил коллектив, студентов, аспирантов и выпускников Московской государственной консерватории имени Чайковского с 160-летием.

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