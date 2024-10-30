БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Наследники спецназа «Бранденбург»

Наследники спецназа «Бранденбург»

Девиз KSK: «Facit Omnia Voluntas», что значит, «Решает воля»! История Четвёртого января этого года на ВО была опубликована статья «Бундесвер в фокусе «FOCUS online», в которой я ознакомил читателя с тем, что есть как таковые Федеральное Министерство Обороны (BMVg) Германии и Вооружённые Силы (Bundeswehr).

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