Кедми: Путин вышел на первую из двух стадий сделки с элитой США

Людмила Лиханова

Верить Кедми - себя не уважать. Этот...засланный казачек который ВСЁ делает только для ИзраЭля. И ему глубоко плевать на Россию и других. Поэтому он всегда пытается везде и всюду навязать СВОЁ (свое ли?) мнение, не чураясь НЛП. Вот так обрабатывает мнение россиян в нужную им сторону. Верить жЫдам - последнее дело. Знаете почему стал процветать Китай? Потому, что там избавились от таких вот агентов влияния и у них нет жЫдов-евреев. Пора и нам чистить тщательнейшим образом ряды государственных чиновников всех мастей и тогда Россия станет процветать ро-настоящему, чего очень не хотят ни Запад, ни штаты ни, тем более, ИзраЭль который мал, но не удал, а с запашком. Со всего мира собирает своих в один кулак и явно не для России и других стран.