Огромная сонма либеральных экспертов, которая ещё по инерции всё продолжает пытаться поучать граждан России и рассказываем нам, как надо жить, никак не может понять одного крайне простого факта — любое большое геополитическое противостояние является по своей сути обоюдоострым и оказывает влияние не обе стороны.
Кедми: Путин вышел на первую из двух стадий сделки с элитой США
Комментарии
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Людмила Лиханова
Верить Кедми - себя не уважать. Этот...засланный казачек который ВСЁ делает только для ИзраЭля. И ему глубоко плевать на Россию и других. Поэтому он всегда пытается везде и всюду навязать СВОЁ (свое ли?) мнение, не чураясь НЛП. Вот так обрабатывает мнение россиян в нужную им сторону. Верить жЫдам - последнее дело. Знаете почему стал процветать Китай? Потому, что там избавились от таких вот агентов влияния и у них нет жЫдов-евреев. Пора и нам чистить тщательнейшим образом ряды государственных чиновников всех мастей и тогда Россия станет процветать ро-настоящему, чего очень не хотят ни Запад, ни штаты ни, тем более, ИзраЭль который мал, но не удал, а с запашком. Со всего мира собирает своих в один кулак и явно не для России и других стран.
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12 час.
Алексей Тан
!!!!! 👍👍👍..... Людка!... ты ли это???... ты же всегда была любительницей крыс!... а сейчас на своих хозяев тявкнула!.... что случило то?.... земля с оси сошла???.
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11 час.
ВФ
Владимир Фердман
В след за рядом статей о просчетах Путина, по результатам которых видимо недополучил финансирования, решил высказаться о великом прогрессе - вытеснении США из Европы и переключении на АЗию. В принципе итак понятно - Европа никуда не денется, а Азия - это несколько Европ с огромными природными ресурсами, которые мы начинаем терять и уже некоторые потеряли
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10 час.
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