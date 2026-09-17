Укро-нацисты обиделись на польского русофоба Сикорского

Высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что войска его страны якобы за шесть недель решили бы вопрос с Россией, в отличие от ВСУ – это бравада и шапкозакидательство, которое унижает Украину.
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