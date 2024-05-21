Автоматизация госуслуг для охотников в Тюменской области

Автоматизация государственных услуг в сфере охоты стала реальностью в Тюменской области. Теперь охотники и организации, работающие в этой сфере, могут легко получить необходимые разрешения и документы благодаря электронному порталу услуг региона.
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