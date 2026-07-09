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Нижегородская правда

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30 проектов благоустройства территорий получат поддержку в Нижегородской области

30 проектов благоустройства территорий получат поддержку в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония награждения победителей областного конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта Нижегородской области», по итогам которого поддержку получат 30 инициативных проектов по благоустройству территорий.

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