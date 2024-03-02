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C5N: в Аргентине более 20 человек пострадали при столкновениях у конгресса

C5N: в Аргентине более 20 человек пострадали при столкновениях у конгресса

В Буэнос-Айресе более двух десятков человек пострадали в ходе столкновений полиции с участниками протестов у здания парламента, в котором в это время выступал президент Аргентины Хавьер Милей, сообщает телеканал C5N.

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