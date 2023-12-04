Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Вера Ванидовская
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«Я переживаю, честно говоря», – Лавров не понимает, куда Вучич тащит сербов

«Я переживаю, честно говоря», – Лавров не понимает, куда Вучич тащит сербов

Политнавигатор Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о ситуации вокруг Сербии, подверг резкой критике ситуацию в Евросоюзе, на вступление в который продолжает настаивать сербский президент Александр Вучич.

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