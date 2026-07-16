Маринованный чеснок с клюквой это аппетитная и пикантная заготовка. К мясу, к супу или к сложному гарниру будет прекрасно! Только процесс этот не быстрый, поэтому заготавливайте уже сейчас и пусть зима у вас будет вкусной! .
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