Маринованный чеснок с клюквой это аппетитная и пикантная заготовка. К мясу, к супу или к сложному гарниру будет прекрасно! Только процесс этот не быстрый, поэтому заготавливайте уже сейчас и пусть зима у вас будет вкусной! .