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Поварёнок с лучшими рецептами

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Маринованный чеснок с клюквой

Маринованный чеснок с клюквой

Маринованный чеснок с клюквой это аппетитная и пикантная заготовка. К мясу, к супу или к сложному гарниру будет прекрасно! Только процесс этот не быстрый, поэтому заготавливайте уже сейчас и пусть зима у вас будет вкусной! .

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