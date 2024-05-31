На Кубани сотрудники нефтебазы получили травмы после атаки беспилотника в Темрюкском районе

На Кубани после серии атак украинских беспилотников на нефтебазе в Темрюкском районе начался пожар. Инцидент произошел в ночь на 31 мая, когда инфраструктура базы была повреждена в результате удара беспилотника.
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