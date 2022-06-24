Украинские боевики выпустили по ЛНР три ракеты «Точка-У»

Украинские войска обстреляли Стаханов, Брянку и Тепличное. Утром 24 июня они выпустили по населенным пунктам три ракеты «Точка-У», сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
Украинские войска обстреляли Стаханов, Брянку и Тепличное. Утром 24 июня они выпустили по населенным пунктам три ракеты «Точка-У», сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
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