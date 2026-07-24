БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Одесские порты накрылись. На других маршрутах снабжения ВСУ — большие засады

Одесские порты накрылись. На других маршрутах снабжения ВСУ — большие засады

«Бандероли» и «Герани» наконец-то ударили по бюджету Украины Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 23 июля ВС РФ продолжили нанесение массированных групповых ударов.

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