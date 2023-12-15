Fox News предупреждает о глобальной атаке «русских» хакеров

«Они (хакеры) преследуют даже правительство США»: заявляет издание.Fox News с дрожью в голосе предупреждает о глобальной атаке «русских» хакеров из кибергруппы Star Blizzard, «Они преследуют даже правительство США»: заявляет издание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии