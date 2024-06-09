Путин раскрыл число пунктов, занятых армией России в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что российская армия с начала 2024 года взяла под контроль 47 населенных пунктов в зоне военной операции на Украине, освободив при этом 880 квадратных километров территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии