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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил 130-й победный гол в НХЛ. До рекорда Ягра – 5 шайб

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место по этому показателю в истории лиги. Рекордсмен – Яромир Ягр, на счету которого 135 победных голов.

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