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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Загрузки быстрее, чем в Doom (2016)»: эксперт Digital Foundry остался в восторге от Doom: The...

«Загрузки быстрее, чем в Doom (2016)»: эксперт Digital Foundry остался в восторге от Doom: The...

«Загрузки быстрее, чем в Doom (2016)»: эксперт Digital Foundry остался в восторге от Doom: The Dark AgesВслед за журналистами впечатлениями от личного знакомства с предварительной версией горячо ожидаемого шутера Doom: The Dark Ages поделился эксперт Digital Foundry Джон Линнеман (John Linneman).

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