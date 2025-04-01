«Загрузки быстрее, чем в Doom (2016)»: эксперт Digital Foundry остался в восторге от Doom: The Dark AgesВслед за журналистами впечатлениями от личного знакомства с предварительной версией горячо ожидаемого шутера Doom: The Dark Ages поделился эксперт Digital Foundry Джон Линнеман (John Linneman).