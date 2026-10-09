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Лукашенко шуткой встретил опоздавшего на фотосессию глав СНГ Пашиняна

Лукашенко шуткой встретил опоздавшего на фотосессию глав СНГ Пашиняна

Шуткой с намеком о планах Армении пойти на вступление в Евросоюз встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко задержавшегося для участии в совместной фотосессии лидеров стран СНГ армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

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