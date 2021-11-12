Рванул на красный свет, пожертвовав пассажиркой: ДТП в Уссурийске

Рванул на красный свет, пожертвовав пассажиркой: ДТП в Уссурийске

На перекрестке рядом с перфект-гимназией в Уссурийске столкнулись два авто. Причиной стало игнорирование светофора, в результате чего пассажирка виновника была травмирована, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию УГО.

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