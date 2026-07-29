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Мировая авиация обновила рекорд по числу рейсов за сутки

Мировая авиация обновила рекорд по числу рейсов за сутки

Мировая авиация обновила исторический рекорд по числу рейсов за сутки / © Getty Images Четверг, 23 июля 2026 года, стал самым загруженным днем в истории коммерческой авиации с момента начала ведения статистики по количеству выполненных рейсов — только за этот день было зафиксировано более 150 000 перелетов.

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