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Перед игрой Овечкин получил указание от Гретцки. Что написал рекордсмен?

Перед игрой Овечкин получил указание от Гретцки. Что написал рекордсмен?

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, какой указание он получил перед исторической игрой от знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки.

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