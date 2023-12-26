Два украинских фронтовых бомбардировщика, способных наносить ракетно-бомбовые удары, были сбиты во время ночной атаки ВСУ на Феодосию.
Ночью в небе над Феодосией сбили два украинских Су-24
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
Ну, всё, хiхлы... Из вас мясо. Пишите письма и вызывайте "Волгу".
Ответить
21 час.
Виктор Луговой
Если их реально сбили поблизости от Феодосии... Некоторый анализ темы даёт основание полагать, что хiхлы обе сушки приговорили по условиям задачи. А задача стояла, думается, - поднести ракеты поближе к береговому обрыву и направить с прикрытием обрывом, над зеркалом воды. Так, чтобы ПВО на Тепе-Оба и мысе Ильи ракеты, скрытые обрывом, не видело. Во-первых, такой пуск обрекает оба самолёта. Во-вторых, - это всё работает ОДИН раз, и после каждой такой истории в ПВО появляется дополнительный элемент, задача которого - контроль бывшей мёртвой зоны.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии