Ночью в небе над Феодосией сбили два украинских Су-24

Виктор Луговой

Если их реально сбили поблизости от Феодосии... Некоторый анализ темы даёт основание полагать, что хiхлы обе сушки приговорили по условиям задачи. А задача стояла, думается, - поднести ракеты поближе к береговому обрыву и направить с прикрытием обрывом, над зеркалом воды. Так, чтобы ПВО на Тепе-Оба и мысе Ильи ракеты, скрытые обрывом, не видело. Во-первых, такой пуск обрекает оба самолёта. Во-вторых, - это всё работает ОДИН раз, и после каждой такой истории в ПВО появляется дополнительный элемент, задача которого - контроль бывшей мёртвой зоны.