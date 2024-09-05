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Геополитика вынуждает GlobalWafers менять стратегию. Компания расширяет производство за рубежом

Геополитика вынуждает GlobalWafers менять стратегию. Компания расширяет производство за рубежом

Геополитика поломала стратегию одного из главных в мире производителей кремниевых пластинТайваньский производитель полупроводниковых пластин GlobalWafers, один из лидеров мирового рынка, скорректировал свою стратегию на фоне геополитической напряженности.

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