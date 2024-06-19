В минувшие выходные в городе Иваново прошел яркий и молодежный фестиваль «Прожектор» Мода, лекторий, SUP-карнавал, дизайн, танцы, современная музыка и поэзия, творческие мастер-классы соединились в одном масштабном событии в самом центре города - на набережной Уводи.