Маррей – Моргану после победы Аргентины: «Вряд ли ЧМ мог сложиться для тебя хуже». Пирс ответил: «Не лучший мой турнир »

Энди Маррей пошутил над Пирсом Морганом после победы Аргентины на ЧМ-2022. «Вряд ли чемпионат мира мог сложиться для тебя еще хуже», – написал трехкратный победитель турниров «Большого шлема» в твиттере, отметив Пирса Моргана.