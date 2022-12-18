Маррей – Моргану после победы Аргентины: «Вряд ли ЧМ мог сложиться для тебя хуже». Пирс ответил: «Не лучший мой турнир »

Маррей – Моргану после победы Аргентины: «Вряд ли ЧМ мог сложиться для тебя хуже». Пирс ответил: «Не лучший мой турнир »

Энди Маррей пошутил над Пирсом Морганом после победы Аргентины на ЧМ-2022. «Вряд ли чемпионат мира мог сложиться для тебя еще хуже», – написал трехкратный победитель турниров «Большого шлема» в твиттере, отметив Пирса Моргана.

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