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Посол назвал аморальным запрет властей Берлина на демонстрацию флага РФ

Посол назвал аморальным запрет властей Берлина на демонстрацию флага РФ

Запрет властей столицы ФРГ на демонстрацию 8-9 мая флага Российской Федерации и символов, связанных с Днём Победы и освобождением данной страны и Европы от нацизма, является недопустимым и аморальным, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

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