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«Заминировавшего» самолет в Хабаровске задержала полиция

«Заминировавшего» самолет в Хабаровске задержала полиция

Пассажир самолета авиакомпании «Якутия», по предварительной информации, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, перед началом рейса в аэропорту Хабаровска заявил, что воздушное судно «заминировано».

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