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Глава ревкомитета хуситов призвал США уйти из Красного моря

Глава ревкомитета хуситов призвал США уйти из Красного моря

Мохаммед Али аль-Хуси, глава Высшего революционного комитета хуситов, призвал американцев и британцев "вернуться в свою страну" и сосредоточиться на борьбе с расизмом, а не на защите израильских кораблей.

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