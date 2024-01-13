Глава ревкомитета хуситов призвал США уйти из Красного моря

Мохаммед Али аль-Хуси, глава Высшего революционного комитета хуситов, призвал американцев и британцев "вернуться в свою страну" и сосредоточиться на борьбе с расизмом, а не на защите израильских кораблей.
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