Информация под защитой: В СМИ займутся созданием особых подразделений

В СМИ к 2025 году должны появиться особые подразделения, занимающиеся информационной безопасностью.В отечественных СМИ до 2025 года должны будут появиться внутренние структурные подразделения, которые будут отвечать за информационную безопасность, передают "Ведомости" со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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