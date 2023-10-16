Информация под защитой: В СМИ займутся созданием особых подразделений

В СМИ к 2025 году должны появиться особые подразделения, занимающиеся информационной безопасностью.В отечественных СМИ до 2025 года должны будут появиться внутренние структурные подразделения, которые будут отвечать за информационную безопасность, передают "Ведомости" со ссылкой на источники.