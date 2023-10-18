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Samsung начала поставки образцов 24-Гбит чипов HBM3E с пропускной способностью 1,228 ...

Samsung начала поставки образцов 24-Гбит чипов HBM3E с пропускной способностью 1,228 ...

Samsung начала поставки образцов 24-Гбит чипов HBM3E с пропускной способностью 1,228 Тбайт/сКомпания Samsung приступила к поставкам опытных образцов микросхем высокопроизводительной памяти HBM3E пятого поколения с кодовым названием Shinebolt, сообщает южнокорейское издание Business Korea.

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