Бывшая девушка обвинила экс-министра торговли Подмосковья в нападении с топором

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov/Global Look Press Основательница чайного дома Van Tea Юлия Ван обвинила бывшего возлюбленного, экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутия в том, что он напал на нее с топором и избил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии