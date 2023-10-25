«Русал» построит гостиничный комплекс в «Юдинской долине» в Красноярске

На сайте правительства РФ повилась стратегия социально-экономического развития СФО до 2035 года. В документе говорится, что компания «Русал» построит 4-звездочный гостиничный комплекс в ландшафтном парке «Юдинская долина» до 2028 года.
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