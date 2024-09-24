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Кирби заявил, что запрет ВСУ бить оружием США вглубь России сохраняется

Кирби заявил, что запрет ВСУ бить оружием США вглубь России сохраняется

США не отменяли запрет на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) вглубь России американским оружием. Об этом 24 сентября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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