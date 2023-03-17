Совфед призвал ввести санкции против МУС в Гааге

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что решение Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина говорит о том, что продолжительные действия Запада спровоцировали в Европе кризис международного права.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что решение Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина говорит о том, что продолжительные действия Запада спровоцировали в Европе кризис международного права.
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