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Аргументы и Факты

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Ученые выяснили, как защитные клетки мозга могут ускорять его старение

Ученые выяснили, как защитные клетки мозга могут ускорять его старение

Ученые выяснили, что защитные клетки мозга, которые создают миелиновую оболочку нервных волокон, с возрастом могут сами способствовать изменениям, связанным со снижением памяти и других когнитивных функций.

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