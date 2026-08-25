Ученые выяснили, как защитные клетки мозга могут ускорять его старение

Ученые выяснили, что защитные клетки мозга, которые создают миелиновую оболочку нервных волокон, с возрастом могут сами способствовать изменениям, связанным со снижением памяти и других когнитивных функций.
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