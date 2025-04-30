Заседание Совбеза ООН по Украине прошло по инициативе Франции

Целью, как заявлял Киев, было усиление давления на Россию. Итоговой резолюции принято не было. Госсекретарь Рубио по сути поставил ультиматум — Россия и Украина должны представить свои планы по соглашению, иначе США выйдут из мирного процессаЭтой ночью Совбез ООН провел заседание по Украине, это была инициатива Франции.