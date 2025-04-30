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Заседание Совбеза ООН по Украине прошло по инициативе Франции

Заседание Совбеза ООН по Украине прошло по инициативе Франции

Целью, как заявлял Киев, было усиление давления на Россию. Итоговой резолюции принято не было. Госсекретарь Рубио по сути поставил ультиматум — Россия и Украина должны представить свои планы по соглашению, иначе США выйдут из мирного процессаЭтой ночью Совбез ООН провел заседание по Украине, это была инициатива Франции.

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