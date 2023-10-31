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Закон, порядок, государство

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Сотрудниками УНК УМВД России по Ярославской области пресечена деятельность нарколаборатории, из которой изъято около 100 кг синтетических наркотиков

Сотрудниками УНК УМВД России по Ярославской области пресечена деятельность нарколаборатории, из которой изъято около 100 кг синтетических наркотиков

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области задержан житель Новосибирской области.

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