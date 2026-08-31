31 августа 2026 года помощник президента Российской Федерации, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что бывшие союзники России по антигитлеровской коалиции активно поддерживают нацистский режим, в том числе на территории Украины.
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