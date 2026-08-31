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FiNE NEWS

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Патрушев заявил о поддержке нацизма бывшими союзниками России по антигитлеровской коалиции

31 августа 2026 года помощник президента Российской Федерации, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что бывшие союзники России по антигитлеровской коалиции активно поддерживают нацистский режим, в том числе на территории Украины.

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