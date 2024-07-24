Камчатский краевой суд подтвердил приговор сотрудникам Федерального государственного бюджетного учреждения "Кроноцкий государственный заповедник" по делу о хищении 400 миллионов рублей

Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор сотрудникам Федерального государственного бюджетного учреждения "Кроноцкий государственный заповедник", обвиняемым в растрате более 400 миллионов бюджетных рублей.
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