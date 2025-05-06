Spy Agencies Reject Trump’s Justification for Deportations

“A newly declassified memo released on Monday confirms that U.S. intelligence agencies rejected a key claim President Trump put forth to justify invoking a wartime statute to summarily deport Venezuelans to a prison in El Salvador,” the New York Times reports.
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