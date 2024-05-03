В Кемерове осудят сбившего женщину и ребенка 41-летнего водителя

В Кемерове осудят 41-летнего водителя, сбившего двух пешеходов на бульваре Строителей.В ГУ МВД Кузбасса сообщили, что его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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