Госдума большинством голосов приняла закон о реформе местного самоуправления, две фракции голосовали против

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о муниципальной реформе. За него проголосовали 318 депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов), против высказались 80, один депутат воздержался.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии