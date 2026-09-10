Зачем "Газпром" говорит "Кукареку"? Нет, мы на полном серьёзе удивлены

Казалось бы, серьёзная организация – "Газпром". Но зачем-то говорит: "Кукареку". Нет, мы на полном серьёзе удивлены – для чего компании нужны такие "звезды", как Марго?Согласно финансовым отчётам, "Газпром" терпит убытки только в одном направлении – медиабизнесе ("Газпром-Медиа").