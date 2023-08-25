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Юрист Прокопец о просьбе американцев допустить своего представителя на слушания по делу Валиевой: «Думаю, это оппортунистическая попытка «залезть» в дело, оказать давление»

Олимпийская сборная США обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу российской фигуристки.

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